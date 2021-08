Koelkast of fruitmand? Zo houd je fruit en groenten vers

Veel en vaak bezoek: iets om je op te verheugen

29 juli We hadden iets te vieren. Ik weet niet meer precies wat, wellicht het simpele feit dat we met z’n zessen als vanouds om de tafel zaten alleen dan nu in de tuin van het nieuwe verblijf van mijn ouders. De tafel was gedekt met een tafellaken van vroeger. Mijn moeder herkende het natuurlijk meteen. Het weer zat mee en ondertussen werd het eten gebracht. In ieder geval verse frites – daar is mijn vader zo dol op – en schaal- en schelpdieren. Mijn ouders genoten.