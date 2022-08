Koeienliefde en gepaneerd dierenleed: deze commercials houden consumenten voor de gek volgens Wakker Dier

Welk bedrijf maakt zich het meest schuldig aan misleidende uitspraken over dierenwelzijn? Wakker Dier heeft de kandidaten voor de jaarlijkse Liegebeestverkiezing 2022 bekendgemaakt. Mensen kunnen vanaf vandaag via de website van Wakker Dier stemmen.

Reclamecampagnes voor producten mogen best een beetje overdrijven. Klanten snappen heus wel dat er geen paarse koeien bestaan en halen hun schouders op als ze ontdekken dat in dat pak vruchtensap vooral appelsap zit terwijl er prominent frambozen zijn afgebeeld op het etiket.

Toch maken producenten het soms té bont. Om die fabrikanten een halt toe te roepen heeft Wakker Dier de Liegebeestverkiezing in het leven geroepen. Dit jaar zijn vijf bedrijven genomineerd. ,,Gedurende het jaar krijgen wij berichten binnen van producten, uitingen of reclames die mensen als misleidend zien”, vertelt directeur van Wakker Dier, Anne Hilhorst. ,,Soms is het dan een zaak voor de Reclame Code Commissie, maar er zitten er ook bij die perfect zijn voor de Liegebeestverkiezing.”

Vijf kandidaten voor de award

Van Dobben: ‘eerlijke ingrediënten’

Plus: ‘vrije kalfjes’

Jumbo: ‘tilapia die natuurlijk is gekweekt’

Geitensector: ‘optimaal welzijn voor de geiten’

Jonge boerenvereniging: ‘boeren houden van koeien’

1. Eerlijke ingrediënten

Op de verpakking van de kroketten spreekt Van Dobben over ‘eerlijke ingrediënten’. Dat is volgens Wakker Dier een ‘opvallende woordkeuze’, aangezien het vlees van kalfjes zonder moeder komt die op een rooster zo snel mogelijk worden vetgemest en een zo kort mogelijk leven leiden. Ook gebruikt Van Dobben plofkip in de producten, stelt Wakker Dier. ,,Dat noemen wij geen eerlijke ingrediënten, maar gepaneerd dierenleed”, aldus Hilhorst.



2. Vrij dartelende kalfjes

Ook op de kalfsvleesproducten van Plus heeft Wakker Dier commentaar. De supermarkt stelt dat de kalfjes vrij rondlopen en zelf kunnen bepalen of ze willen staan, lopen, liggen, spelen of slapen. Wat Plus erbij vergeet te zetten is dat ze in een dichte stal verblijven op harde roostervloeren in hun eigen poep. Per kalf hebben ze 1,8 vierkante meter om te kunnen ‘spelen’.

3. Tilapia: stimulatie van natuurlijk gedrag

Jumbo gaat ook voor de bijl. Op de website zegt de supermarkt haar tilapia te kweken in een omgeving waar zoveel mogelijk natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd. Volgens Wakker Dier kunnen de vissen in werkelijkheid geen kant op en worden ze gekweekt in netten met hele hoge dichtheid in een vervuild meer, met meer dan 33 vissen per kubieke meter. Vervolgens worden ze vaak onverdoofd geslacht.

4. Ontdek de geit

In de geitensector gaat volgens Wakker Dier ook veel mis. Hoewel de sector in de campagne ‘ontdek de geit’ spreekt over optimaal welzijn van de Nederlandse geiten, overlijden babygeitjes volgens Wakker Dier soms binnen twee weken, onder andere door slechte zorg. Hun moeders komen nooit buiten en mogen nooit klimmen, een basisbehoefte voor de geit. ‘Hun leven is verre van optimaal’, stelt de dierenwelzijnsorganisatie.

5. Boeren houden van koeien

De zuivelcommercial over ‘boeren houden van koeien’ geeft een veel te rooskleurig beeld, vindt Wakker Dier: ‘Een koe sterft gemiddeld na zes jaar en in die tijd geeft ze jaarlijks gemiddeld 9200 liter melk, 28 liter per dag. Dat zorgt bij meer dan de helft voor ontstekingen aan de voet en bij een kwart is de uier pijnlijk ontstoken.’

Quote Het is stoerder als je zegt dat je inderdaad een grote fout hebt gemaakt en het dan aanpast Paul Moers

Volgens supermarktexpert Paul Moers heeft de Liegebeestverkiezing veel invloed op de genomineerden. ,,Mensen lezen het namelijk en raken erdoor geïrriteerd, dus het is altijd balen als je als organisatie zoiets overkomt.” Het zegt ook iets over je algemene geloofwaardigheid van de dingen die je beweert, stelt Moers. ,,Als je te veel van die liegebeesten krijgt kunnen mensen gaan twijfelen over je uitspraken. Dat wil je dus absoluut vermijden.”

Hou je koest, tipt Moers. ,,Het is altijd levensgevaarlijk om ertegenin te gaan, want de nominatie is gebaseerd op feiten en argumenten. Ik vind dat je jezelf helemaal verdacht maakt als je er dan tegenin gaat. Het is stoerder als je zegt dat je inderdaad een grote fout hebt gemaakt en het dan aanpast. Er keihard tegenin gaan is volgens mij echt het domste wat je kunt doen.”

Hilhorst stelt dat er ieder jaar partijen zijn die hun claims terugtrekken of aanpassen op basis van de verkiezing. ,,Organisaties hebben hun redenen om op een bepaalde manier te communiceren. Als zij dus al vonden dat het te ver ging zouden ze het niet doen. We doen het ook om de makers wakker te schudden, dus als ze al wakker waren hadden ze het waarschijnlijk ook niet gedaan.” Op 6 september wordt de winnaar bekendgemaakt.

Vorig jaar werd de Keurslagersvereniging uitgeroepen tot Liegebeest van het jaar. Volgens Wakker Dier jokte de organisatie op haar website met misleidende claims, zoals ‘hoge kwaliteitseisen’ en ‘leveranciers hebben oog voor dierenwelzijn’. De vereniging bleek helemaal geen dierenwelzijnseisen aan het assortiment van de leden te stellen.

Volledig scherm Vier van de campagnes die kans maken op de award van Wakker Dier. © fotocollage AD