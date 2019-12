Klaar voor Heel Holland Bakt? Test hier je kennis

Column Margot Verhaagen Voorberei­ding

12:00 Met Kerstmis komt mijn familie eten. Naast dat ik er zin in heb, zie ik er natuurlijk ook een beetje tegenop. Al staat of valt alles met een goede voorbereiding: wellicht een dooddoener, maar tijdens deze weken in de aanloop naar Kerstmis en de bijbehorende kerststress weer even zeer actueel. Helaas moet ik u ons kerstmenu nog onthouden omdat de jongste Man niet wil dat iedereen het al weet. Hij is namelijk druk met voorbereiden en met oefenen. Ik beloof dat ik het naderhand met u deel, al was het alleen maar omdat het echt iets bijzonders wordt.