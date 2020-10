Kijkshop duikt in het gat van Bol.com en gaat online drank verkopen

Onder meer whisky, gin, wodka, likeur, rum en champagne zijn verkrijgbaar op de site die tot nu toe vooral was gespecialiseerd in elektronica, huishoudelijke producten en parfums. ,,Door onder meer het wegvallen van Bol.com en de coronacrisis waardoor veel mensen thuis zijn, zien we een groeiende vraag naar alcoholische producten die je online kunt bestellen. Daarnaast hebben we goede contacten met drankleveranciers die door de sluiting van de horeca andere wegen naar de consument zoeken. Die weg bieden wij’’, zegt Konrad van den Bosch, directeur van Kijkshop.nl.

Leeftijdscheck

Quote Er zijn maar weinig andere grote platforms die dit doen, daarom verwacht ik dat we de grootste online aanbieder van drank worden Konrad van den Bosch, directeur van Kijkshop.nl Bol.com kon niet garanderen dat de alcohol alleen aan klanten van 18 jaar en ouder werd verkocht, het was de belangrijkste reden dat de webgigant de verkoop stopzette. Volgens Van den Bosch is met name een leeftijdscheck bij de deur van belang om te voorkomen dat drank in handen komt van minderjarigen. ,,Een grote pakketbezorger als PostNL kan door de drukte niet altijd waarborgen dat de check bij de deur wordt gedaan. Wij zijn daarom in zee gegaan met Parcel International en Budbee. Die laatste bezorgdienst komt uit Zweden en is sinds een jaartje actief in Nederland. Ze hebben ons overtuigd dat ze zeer serieus omgaan met de leeftijdscheck.’’

Geheim van de smid

Kijkshop bezorgt de drank gratis aan huis (voor 20.00 uur) en geeft aan eind dit jaar vijfduizend producten te kunnen leveren, waaronder ook wijn en bier. Wie de flessen drank aan Kijkshop levert, wil Van den Bosch niet zeggen. ,,Dat is het geheim van de smid. We kunnen in één keer grote partijen kopen, zonder tussenschakels. Dat scheelt enorm in de kosten. De partijen van wie wij afnemen, hebben een vergunning om alcohol te verkopen. Er zijn maar weinig andere grote platforms die dit doen, daarom verwacht ik dat we de grootste online aanbieder van drank worden.’’

Volledig scherm Kijkshop heeft een online slijterij. © kijkshop.nl

Bij een van de concurrenten, DrankDozijn.nl, maken ze zich niet druk om de komst van Kijkshop.nl in hun branche. ,,We zijn ruim acht jaar actief in Nederland en klanten weten ons goed te vinden. Zeker dit jaar draaien we door de coronacrisis een prima omzet’’, aldus Kees Kraakman van DrankDozijn. Volgens hem is en blijft de verkoop van drank aan minderjarigen een uitdaging voor online verkopers. ,,Wij vinden dat je de verantwoordelijkheid niet alleen op het bordje van de pakketbezorgers kunt leggen. Daarom werken we sinds kort met iDIN. Dit is een leeftijdsverificatiesysteem dat door middel van bankgegevens de leeftijd van de klant controleert. Dit systeem is het jongere broertje van iDEAL, een al in de markt bekende en vertrouwde dienst. Hiermee kunnen we bij de bank opvragen of de consument ouder dan achttien jaar is. Er wordt verder geen gevoelige informatie vrijgegeven, zoals een geboortedatum. Het enige dat wij terugkrijgen is het antwoord ‘ja’ of ‘nee’. Dat is ideaal in het kader van de huidige privacywet.’’

Quote Wij vinden dat je de verantwoor­de­lijk­heid voor een leeftijds­check niet alleen op het bordje van een pakketbe­zor­ger kunt leggen Kees Kraakman, DrankDozijn

Het gebruik van iDIN is op vrijwillige basis, klanten hoeven het niet te doen. Kraakman: ,,Wij hopen dat met de invoering van de nieuwe alcoholwet die verplichting voor leeftijdsverificatie wel wordt geregeld, het zou enorm helpen om te voorkomen dat drank in handen van kinderen komt.’’

Uit onderzoek van bureau Nuchter, het kenniscentrum voor de naleving van leeftijdsgrenzen, blijkt dat een verantwoorde aflevering aan de deur door bezorgdiensten onvoldoende is geborgd. ,,Ondanks alle goede intenties blijft het een lastig verhaal. Zeker als er meerdere partijen bij betrokken zijn tussen bestelling en aflevering van het drankpakket. Een bedrijf als Albert Heijn heeft een eigen bezorgdienst, dan zijn de lijnen korter en kun je meer controle uitoefenen op de leeftijdscheck bij de deur’’, vindt Kim Joe Lie, directeur van Nuchter.

Testen

Zijn kenniscentrum heeft nog geen ervaring met pakketbezorger Budbee. ,,Maar ook die gaan we zo snel mogelijk testen en we zullen kijken of ze hun belofte nakomen. Dat willen grote jongens als PostNL en DHL ook, maar door de enorme bulk aan pakketten en bijbehorende tijdsdruk is dat in de praktijk niet altijd mogelijk. Als het bij Budbee ook steeds drukker wordt, is het de vraag of dit bedrijf de leeftijdscheck - het vragen van legitimatie aan de deur - wel altijd naar behoren kan uitvoeren.’’ Kim Joe Lie ziet de meerwaarde in van het iDIN-systeem. ,,Zeker aan de voorkant, bij het bestelproces, zou het goed zijn als er via technologie beter op leeftijd kan worden gecontroleerd want de online markt voor alcoholverkoop groeit.’’

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.