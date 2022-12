Kerstdiner: van dit dessert verkopen supermarkten er de komende dagen heel veel

Koken & EtenWat komt er dit jaar met kerst op tafel? Vanwege de dure tijden zijn dat misschien iets minder weldadige gerechten. Toch hoeven veel Nederlanders er waarschijnlijk niet lang over na te denken en serveren ze gewoon weer een klassieke rollade met bijgerechten en tiramisu toe. Waar worden we elk jaar nog meer enthousiast van tijdens kerst? De twee grootste supermarkten van het land zochten het uit.

Uit het jaarlijkse kerstonderzoek van Albert Heijn blijkt dat Nederlanders dit jaar ongeveer 10 euro per persoon willen uitgeven aan het kerstdiner. Daarom staan de prijzen er in de Kerst Allerhande groot bij, zegt woordvoerder Pauline van den Brandhof. ,,Bij alle gerechten zijn de kosten per persoon extra groot uitgelicht en is er een hoofdstuk met voordelige kerstrecepten. Het blijkt dat mensen er weer een gezellig moment van willen maken, maar het hele uitbundige heeft inmiddels plaatsgemaakt voor ‘het moet wel betaalbaar blijven’.”

Albert Heijn heeft in totaal meer dan 2000 kerstrecepten. Daar zitten elk jaar weer meer vegetarische recepten bij. Dit jaar zijn dat er 62 procent meer dan vorig jaar. Ook zitten er 16 procent meer veganistische gerechten tussen. De klassieke stoofpeertjes, garnalencocktail, boeuf bourguignon en sgroppino blijven populair, zegt Van den Brandhof: ,,Daar is dit jaar veel op gezocht. Net als naar de zalm en beef Wellington en op miniversies daarvan zoeken mensen sinds oktober al!”

Betaalbaar, maar wel een volle tafel

Hoewel het dit jaar om een betaalbare kerst draait, gaan toch veel Nederlanders voor een volle kersttafel, zegt Van den Brandhof. ,,Alle gerechten zullen als een rijk buffet op tafel worden gezet. Ook dit jaar is shared dining weer een trend. Van grande entrée tot grand dessert, met kleine, betaalbare en lekkere hapjes. Denk aan mini-groentes, mini-varkensrollades of dus mini-Wellingtons. Maar er wordt ook nog steeds gegourmet met kerst. Dat is pas shared dining: informeel met voor ieder wat wils.”

Quote De vegetari­sche gevulde pompoenrol­la­de staat op één. Gevolgd door varkensfi­let­rol­la­de met pruimen­saus en gevogelte rollade met tuttifrut­ti Pauline van den Brandhof, woordvoerder Albert Heijn

Ook klanten van de Jumbo shoppen elk jaar ingrediënten bij elkaar voor de populaire Wellington. Maar het vleesgerecht, vernoemd naar de eerste hertog van het Britse Wellington, leent zich ook goed voor een twist. Een Wellington van zalm wordt eigenlijk net zo vaak gemaakt voor kerst, zegt Jumbo-woordvoerder Mariska Bergmans.

Dat betekent overigens niet dat er geen interesse meer is in klassiekers als varkenshaas, rollade en biefstuk. Bergmans: ,,Rollade is in al z’n varianten al jaren populair: van de klassieke varkensrollade tot de nieuwkomer biefstukrollade.” Naast vlees, zijn de Hollandse garnalen en gerookte zalm onverminderd geliefd.

Quote We hebben ook kant-en-kla­re steaks van knolselde­rij of met champig­nons. Die hoef je maar drie minuten aan beide kanten te grillen in de grillpan Mariska Bergmans, woordvoerder Jumbo

En net als onder de klanten van Albert Heijn is ook de Jumbo-consument fan van de garnalencocktail, zegt Bergmans. ,,Daarom hebben we dit jaar een pakket ontwikkeld waarin alle ingrediënten zitten. Zodat je in een paar stappen een garnalencocktail op tafel zet én geen restjes overhoudt. Bovendien is zo’n pakket heel betaalbaar, iets dat dit jaar dus in veel huishouden een rol speelt.”

Ook Jumbo richt zich dus op het betaalbare kerstdiner. Zo heeft de supermarkt voordeelmenu’s samengesteld voor de kleine portemonnee waarmee Nederlanders toch een uitgebreid diner op tafel kunnen zetten. Want, blijkt uit eigen onderzoek van Jumbo, de meeste Nederlanders hebben iedere kerst toch altijd één à twee diners met meestal drie gangen per diner.

AH ziet klanten meer naar vega zoeken

Volgens Bergmans wint de vegetarische steak ook steeds meer terrein. ,,De vegasteak is erg populair, bijvoorbeeld van knolselderij. Voor wie niet lang in de keuken wil staan: we hebben ook kant-en-klare steaks van knolselderij of met champignons. Die hoef je maar drie minuten aan beide kanten te grillen in de grillpan. Lekker met geroosterde wortelen en vegan jus.”

Van den Brandhof van Albert Heijn ziet ook dat klanten steeds vaker naar vegetarische kerstopties zoeken. De ‘echte’ rollade is allang niet meer de populairste variant. ,,De vegetarische gevulde pompoenrollade staat op één. Gevolgd door varkensfiletrollade met pruimensaus en gevogelte rollade met tuttifrutti.”

Een twist geven aan traditionele kerstrecepten doen we steeds vaker. Wat dat betreft heeft Van den Brandhof nog wel wat tips. ,,We gunnen alle klanten een magische en feestelijke kerst. Dat lukt met de gouden glitter stoofpeertjes of een paarse bloemkool die van kleur verandert wanneer je er citroendressing overheen giet of een heerlijke roze risotto vast. Net als met het kleurrijke covergerecht: pavlova met stoofperensorbetijs en blauwe bessen.”



Jumbo zal dit jaar weer veel ijstaarten verkopen, denkt Bergmans. ,,Die gaan deze dagen in enorme aantallen de winkel uit.

Supersnelle tiramisu

Volledig scherm Tiramisu. © Getty Images/iStockphoto

Voor een gemiddelde tiramisu staat ongeveer drie uur. Wie wat minder tijd heeft, kan de supersnelle tiramisu proberen.

Ingrediënten

125 ml verse slagroom

30 g kristalsuiker

250 g mascarpone

4 el halfvolle melk

100 g lange vingers

100 ml sterke koffie

Bereiding

- Klop de slagroom met de suiker bijna stijf. Roer de mascarpone los met de melk en schep door de slagroom. Houd 4 lange vingers apart en breek de rest van de lange vingers in drieën. Verdeel over glazen.

- Schep in elk glas 1 el koffie. Verdeel de helft van het roommengsel over de glazen. Schep opnieuw in elk glas 1 el koffie. Verdeel de rest van het roommengsel erover en steek in elk glas een achtergehouden lange vinger in de room. Bestrooi met cacaopoeder. Dit gaat het best als je een zeefje of een cacaostrooier gebruikt.



Tips:

Je kunt de tiramisu maximaal 1 dag van tevoren maken. Bewaar afgedekt in de koelkast.

Kindertip: vervang de suiker door 40 ml frambozensiroop en laat de koffie uit het recept weg. Serveer met frambozen (doosje 250 g, diepvries) en een lange vinger.

Bron: Allerhande

