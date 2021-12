Kerst lijkt informeler karakter te krijgen: we zetten vaker lekkere hapjes op tafel

Nu we - net als vorig jaar - opnieuw en masse thuis Kerstmis vieren door de sluiting van de horeca, doen we ons best iets moois op tafel te zetten. Volgens Joyce Bierman, foodtrendwatcher en bij Albert Heijn verantwoordelijk voor magazine Allerhande, pakken we dit jaar feestelijker uit dan in 2020. ,,We zien dat mensen al weken bezig zijn met het zoeken naar hun favoriete recepten op onze site en in de app. Afgelopen week hadden we 5 miljoen online bezoekers die kunnen kiezen uit 1800 kerstgerechten. Het voorkoken en dus ook de voorpret is begonnen.’’