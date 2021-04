Kaasleverancier Albert Heijn slachtoffer van gijzelsoftware

Dit gebeurde in de nacht van eerste op tweede paasdag. Op de vraag of er losgeld betaald is, kan Verhoeven niet ingaan. ,,We hebben aangifte gedaan, dus de zaak ligt nu bij de politie.”

Door de hack werkten automatiseringssystemen niet meer en moest er overgeschakeld worden op pen en papier. Daardoor hebben de kaasleveringen in totaal drie dagen stilgelegen. Inmiddels is de hack verholpen. Verhoeven: ,,Op dit moment zijn we bezig met alle opstartprotocollen. We verwachten dat alle problemen in de leveringsketen de komende dagen zijn opgelost.”