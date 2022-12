Jumbo wint Gouden Windei voor ijstheeproducten: suikerwater met toegevoegde vitaminen

met video Met een topkok op stap: dit moet je kopen op de markt voor een goedkoop en lekker kerstdiner

Wordt het gourmetten, schuiven we een kalkoen de oven in of gaan we vega met de kerst? En waar haal je al dat lekkers? De Rotterdamse topkok Yuri Wattimena (39) van restaurant Yano laat op de markt onze maag vast knorren en let ondertussen op de centjes. ,,Wow! Dat is echt veel goedkoper dan ik dacht.’’

