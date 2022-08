Jumbo roept ongewassen spinazie terug vanwege bacterie

Koken & Eten IJsmaker Adnan weet eindelijk waarom hij op dinsdag meer rum-rozij­nenijs verkoopt dan op andere dagen

Kun je wat leren van een ijsje? Ja, heel veel zelfs. Wie via de bestelzuilen van De IJsmaker een hoorntje met twee bolletjes koopt, geeft Adnan Bourich een hele berg informatie. Dankzij al die data weet hij precies hoeveel ijs en personeel hij in zijn winkels nodig heeft. Hij weet zelfs welke smaak tijdens de marathon populair is. ,,IJsverkoop is een wetenschap geworden. Eigenlijk zijn we een techbedrijf.”

24 augustus