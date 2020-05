Josette is ‘rouwcateraar’: na de tranen geen kleffe cake maar groentesoep met gehaktballetjes

Voedsel­bank ziet aantal klanten snel groeien: ‘En dit is nog maar het begin’

10:45 Het aantal klanten bij de voedselbank is vergeleken met vorig jaar fors gegroeid. De verdeelcentra zagen de toeloop het afgelopen jaar met 5 tot 10 procent stijgen. In Amsterdam groeide het aantal klanten zelfs met 30 procent. En de verwachting is dat de groei er nog lang niet uit is vanwege de coronacrisis.