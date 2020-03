José (78) blij met seniorenuur in de supermarkt: 'Dit is echt een uitvinding’

Koken & eten Hille (17) had een eetstoor­nis: 'Eindeloos telde ik van fitgirls de 6 blokjes op hun buik'

10:10 Als zijn dochter Hille (17) flink is afgevallen en Peter Henk Steenhuis (50) daar steeds met haar over ruziet, besluiten ze elkaar mails te gaan sturen. Die zijn nu gebundeld in het boek Hongerklop.