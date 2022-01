John (53) verkoopt wekelijks duizenden kilo's aardappels: ‘Echt niet iets van vroeger’

Zijn vader Johan Kruythof stond al met aardappelen op de markt. Op zijn 16de begon John uit Strijen ook met de aardappelhandel. Daarvoor nam hij één markt, die in Gorinchem, van zijn pa over en ging hij zelf op zoek naar meer markten. ,,Het was een tijd dat er wachtlijsten waren voor markten. Dan ging ik naar Schiedam om te kijken of er een plek was vrijgevallen, maar bleek de markt toch vol te zitten. Dan werd ik weggestuurd, maar ik durfde niet naar huis met een volle vrachtwagen. Ging ik maar venten langs de deur.”