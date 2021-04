Jesse (25) wil dat de knop omgaat bij eten bestellen: ‘Horeca betaalt hoge kosten aan Thuisbezorgd’

Slagersvak enorm veranderd: 'Mijn vader zou driekwart van de producten in de vitrine niet meer herkennen’

9 april In tien jaar tijd verdwenen vijfhonderd slagerijen in ons land. Maar het tij lijkt te keren. Het aantal leerlingen aan de slagersvakschool is dit jaar met 35 procent gestegen en de consument weet de weg naar de ambachtelijke slager weer te vinden. ‘Of je nog worst lust? Nou, dacht het wel.’