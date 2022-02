Je valentijn verrassen? Maak indruk met een van deze vijf ontbijtjes

Koken & Eten Lekker eten voor weinig geld: deze vijf gerechten kosten tussen de 3 en 6 euro per persoon

De vraag ‘wat eten we vandaag?’ is waarschijnlijk de meest gestelde vraag in elk huishouden. Gezonde fastfood-auteur Sandra Bekkari schiet te hulp met een weekmenu van recepten die niet alleen gezond maar ook nog eens goedkoop zijn. Budgetkoken was nog nooit zo leuk én makkelijk. De recepten zijn bedoeld voor 4 personen.

31 januari