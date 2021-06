Je kind lust niets? Zeven geruststellende adviezen van diëtiste en ervaringsdeskundig Vicky

2. Onthoud dat het een leerproces is ,,Eten is een leerproces. We snappen dat leren zwemmen tijd en aanmoediging nodig heeft. Wees bij het leren eten diezelfde geduldige en aanmoedigende ouder.” Als het op eten aankomt, gaan ouders zich ineens zorgen maken. Ook hebben we volgens De Beule de neiging om te focussen op dat wat niet lukt en om te pushen. ,,De walging neemt dan juist toe. Op korte termijn win je er misschien iets mee, maar op de lange termijn niet. Ik zeg altijd: je hebt 18 jaar om het te proberen, elk eetmoment is er een.” 3. Zorg ervoor dat het vertrouwd voelt Blijf eten altijd aanbieden, ook al wil je kind het (nog) niet, zegt De Beule. En benoem wat ze voorgeschoteld krijgen. ,,Kinderen kunnen echt wel verschillende groenten herkennen. Als je alles onder dezelfde noemer schaart, wordt ook alles hetzelfde. Als wij uiteten gaan, vertelt de ober vaak toch ook wat er op je bord ligt?” En houd de stap van de ene naar de andere groentesoort klein, dan blijft je kind het vertrouwen houden. Na een komkommer een courgette - die ook lang en groen is - proberen is lang niet zo eng (flavour-flavour learning). Of pas het topper-flopper-idee toe. Is je kind gek op banaan? Bied het dan samen aan met een fruitsoort dat je kind nog niet durfde te proeven.

4. Verdeel de verantwoordelijkheden

Als ouder bepaal je wat er gegeten wordt. Dus ga geen apart maaltje maken of het eten pureren. Geef je kind altijd dat proefmomentje, zegt De Beule. Laat ze ruiken of er desnoods eerst aan likken. ,,Proeven is zoveel meer dan eten. Pas bij slikken ben je aan het eten. Geef ook een spuugbakje. Zorg ervoor dat dat op een rustige manier kan. Want: when the stress goes up, the learning goes down.”



Je hebt als ouder ook de verantwoordelijkheid over waar en wanneer er gegeten wordt. Hoe meer je samen aan tafel zit, hoe duidelijker de maaltijdstructuur. Kinderen houden van voorspelbaarheid. Een kind heeft de verantwoordelijkheid over het eten zelf. ,,Kinderen beschikken over een aangeboren zelfreguleringssysteem. Ze voelen perfect aan of en hoeveel eten ze nodig hebben.”