Italianen kwaad over invoeren Nutri-Score door Nestlé: hun olijfolie en kaas gaat matig scoren

Marco Settembri, directeur van Nestlé regio Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika, werkt al meer dan 30 jaar bij het bedrijf en ziet met Nutri-Score talloze mogelijkheden in de toekomst. ,,Door de Corona-crisis hebben we goed moeten kijken naar de beschikbaarheid van eten en drinken, over de aanvoering hiervan, het werken aan problemen hiermee, maar ook aan de gezondheid van producten. We moeten nu als bedrijf aan het werk met betrekking tot onderwerpen zoals klimaatcrisis, overgewicht en duurzaamheid. Om meerdere problemen samen aan te pakken hebben we besloten om de wetenschap achter Nutri-Score te gebruiken het bij de Europese Unie aan te bieden als universele maatstaf.”