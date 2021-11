Is vis uit blik net zo gezond als verse vis?

Vis is een gezond alternatief voor vlees. Vooral vette vis, met een vetgehalte van meer dan 5 procent, is gezond voor hart- en bloedvaten, legt voedingsdeskundig Nicole de Roos uit. ,,Dit komt doordat vis meer onverzadigde vetzuren bevat dan vlees. Het advies is dan ook om één keer in de week (vette) vis te eten, zoals Atlantische zalm, makreel, sardines of haring. Nu is vis niet goedkoop; als je voor een gezin verse vis op tafel wilt zetten ben je al gauw meer dan 10 euro kwijt.”