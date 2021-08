Is het gevaarlijk om rauwe melk te drinken? Of juist heel gezond?

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is rauwe melk gezond of juist gevaarlijk?

,,Rauwe melk voor gebruik koken”, staat met koeienletters op de melktank die voor de boerderij van Yvonne Oosterhuis staat. Voorbijgangers kunnen bij Melktap Wittelte voor tien cent een beker rauwe melk tappen. Of een liter voor een euro. Je moet wel zelf een beker of fles meenemen, want verpakt verkopen mag van de wet niet.

Nederland telt tientallen van dit soort melktaps. Melkveehouder Oosterhuis wil mensen kennis laten maken met rauwe melk. De rauwe melk uit de tap is ijskoud en vooral romig en vol van smaak. Toegegeven, weinig Nederlanders hebben wel eens rauwe melk gedronken. Terwijl velen zonder na te denken filet americain (rauw vlees) op brood smeren. ,,Koel kun je de melk gerust nog een paar dagen bewaren”, zegt Oosterhuis. ,,Als melk niet meer goed is, ruik je dat meteen.”

Melk die in de supermarkt gekoeld wordt verkocht, is heel kort verhit tot iets boven de 70 graden. Houdbare melk verhit tot 138 graden. Dit zogenoemde pasteuriseren gebeurt bij melk sinds eind 1800. Het verhitten doodt schadelijke bacteriën, waardoor melkdrinken veiliger is geworden.

Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en redacteur Koken&Eten Ellen den Hollander spreken elkaar in deze aflevering van Koken&Weten over rauwe melk:

Steeds meer rauwmelkse zuivel

Verhitten heeft zeker voordelen, zegt Kasper Hettinga, universitair hoofddocent zuivelkunde aan Wageningen University & Research. Maar ook nadelen. ,,Rauwmelkse producten bevatten stoffen als enzymen en eiwitten die goed zijn voor het lichaam. Zo zeggen sommige mensen met lactose-intolerantie dat ze wel tegen rauwe melk kunnen. Bij jonge muizen kan het allergieontwikkeling tegengaan.” Dat is niet het geval bij melk die wordt verhit. ,,Verhitten beschadigt of vernietigt enzymen en eiwitten. Wat het bij mensen doet, is nauwelijks bekend.”



Helemaal verdwenen is rauwe melk niet. Zo wordt boerenkaas gemaakt met rauwe melk. Boerenkaas moet dan ook door de boer of boerin op de boerderij zijn gemaakt en niet in een fabriek. In biowinkels is ook steeds meer andere rauwmelkse zuivel te vinden, zoals yoghurt, kwark en kefir. Ook zuiveltoezichthouder COKZ signaleert een toename, hoewel er volgens het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken geen cijfers zijn die dat onderbouwen.



Marktleider is de Raw Milk Company. André en Tonny Mulder begonnen acht jaar geleden rauwmelkse zuivel te maken onder de rook van Zwolle. Inmiddels zijn ze verhuisd naar De Lutte waar ze jaarlijks 750.000 liter rauwe melk verwerken van grasgevoerde koeien. Biologisch is voor Mulder niet voldoende. ,,Onze boeren gebruiken voor hun vee geen antibiotica.”

Volledig scherm Franse kaasmakers kiezen vaak voor rauwe melk. © Shutterstock / barmalini

Oppassen met gezondheidsclaims

Het bedrijf maakt allerlei rauwmelkse producten. Yoghurt en kwark, maar ook kombucha en geklaarde boter. De voordelen van rauwe melk zijn groot, al moet Mulder oppassen met gezondheidsclaims. ,,Ik mag bijvoorbeeld niet op sociale media zeggen dat onze kefir helpt tegen de huidziekte psoriasis.”

Zure zuivelproducten zoals yoghurt, kwark en kefir zijn volgens Hettinga populair, omdat deze producten van nature veiliger zijn dan melk. ,,In LINK gefermenteerde producten krijgen ziekteverwekkers nauwelijks kans om te groeien.” Bovendien zegt het COKZ bedrijven die met rauwe melk werken extra goed in de gaten te houden. Een garantie is het niet, benadrukt Hettinga. ,,Zeker op grote schaal krijg je het nooit zo veilig als met verhitten, hoe goed je het ook organiseert.”

Ondanks de toegenomen populariteit verwacht zuivelwetenschapper Hettinga niet snel rauwmelkse producten in de supermarkten. FrieslandCampina, een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, zegt daar geen plannen voor te hebben. ,,We kijken uiteraard continu naar trends en kansen in de markt en houden ontwikkelingen in de gaten”, zegt een woordvoerder.

Het oordeel

Verhitten is een effectieve manier om een massaproduct veilig te maken. Dat maakt rauwe melk nog niet onveilig. Het verdient wat meer aandacht, net als met rauw vlees eten. Rauwe melk bevat goede enzymen en eiwitten en die vind je terug in gefermenteerde zuivel zoals yoghurt, kwark en kefir.

