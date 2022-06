Intuïtief eten: wat is het en waarom is het een trend?

Intuïtief eten is ontwikkeld door diëtisten, maar het draait juist niet om diëten. ,,Je gaat hierbij van luisteren naar extreme regels, bijvoorbeeld een dieet of eetschema, naar luisteren naar je eigen innerlijke signalen zoals honger, verzadiging en voldoening. Het is een proces waarbij je je gezondheid respecteert door te luisteren naar en te reageren op de directe boodschappen die je lichaam geeft”, vertelt Marijke Berkenpas, diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van het Centrum voor Intuïtief Eten. De diëtisten die deze zienswijze ontwikkelden zijn Evelyn Tribole en Elyse Rensch. Ze schreven er al meerdere boeken over.

Iedereen is geboren als intuïtieve eter volgens Berkenpas. ,,Denk aan baby’s die aangeven dat ze honger hebben door te huilen en stoppen met drinken als ze genoeg hebben gehad, kleine kinderen doen dat ook. Het kan van dag tot dag verschillen en naarmate we ouder worden kan dit veranderen. We ontwikkelen steeds meer regels en beperkingen en ook gedachten en oordelen rondom eten.”

,,Om ons heen horen we vaak dat sommige voedingsmiddelen goed voor ons zijn en andere slecht, hierdoor voelen we ons goed of juist schuldig als we bepaald voedsel eten”, legt Berkenpas uit. Volgens haar kun je zo je intuïtieve skills verliezen. ,,Helaas komt de dieetcultuur, een maatschappelijk systeem van overtuigingen, boodschappen en gedrag dat waarde hecht aan iemands gewicht en uiterlijk in plaats van het welzijn, steeds meer tot uiting door bijvoorbeeld sociale media en is dit de norm geworden.”

Minder denken in termen van goed en slecht

Je werkt niet naar een einddoel zoals bij een dieet. Berkenpas: ,,Je telt geen macro’s (eiwitten, koolhydraten, vetten) en houdt niet bij hoeveel kilo je afvalt. Het is vooral belangrijk om te reflecteren en binnenin te kijken om te merken hoe het gaat. Je merkt dat je meer eet op basis van innerlijke signalen. Je praat ook minder in termen van goed of slecht eten en je bent minder bezig met eten door bijvoorbeeld calorieën te tellen of te denken aan diëten of sport.”

Intuïtief eten is volgens Berkenpas voor de meeste mensen geschikt. ,,Met uitzondering van bijvoorbeeld mensen met een actieve eetstoornis. Het is een gewichtsneutrale benadering, dus als gewicht leidend blijft heeft het geen kans van slagen. Sommigen zullen aankomen en anderen zullen afvallen of gelijk blijven, dat is niet van tevoren te voorspellen. Een belangrijke kanttekening is wel dat het in onze maatschappij makkelijker is voor mensen die minder wegen.”

,,Het is absoluut een mooie methode om je lichaam te leren kennen en waarderen en signalen te interpreteren”, vindt ook voedingswetenschapper en sportdiëtist Titia van der Stelt. ,,Maar het is wel afhankelijk van wat je doel is. Als je de wens hebt om af te vallen, zul je dat moeten parkeren. Het kan best zijn dat je met intuïtief eten afvalt, maar dat kan nooit je absolute drijfveer zijn.”



Je moet volgens Van der Stelt klaar zijn om jouw voeding en lichaam met elkaar in balans te brengen. ,,Op die manier voeren chronisch diëten of ongezond of verstoord eetgedrag zoals maaltijden overslaan, overeten, extreme schuldgevoelens en schaamte niet de boventoon.”

Aanpassingen zijn vaak te rigoureus

,,Eigenlijk betekent ‘dieet’ voedingspatroon, maar de praktijkvertaling is eigenlijk ‘aangepast voedingspatroon’”, legt Van der Stelt uit. ,,Bijvoorbeeld energiebeperkt of gericht op een klacht, zoals specifiek voor darmklachten of natriumbeperkt. Vaak zijn de aanpassingen tot energiebeperking te rigoureus en staat het te ver van iemand af. Dan voelt het als een tijdelijk dieet en dat werkt nooit op de langere termijn. Het beste is dus om te focussen op een goed en volwaardig voedingspatroon.”

Intuïtief eten is een proces met ups en downs, waarschuwt Berkenpas. ,,Het is een vaardigheid die je je in de loop van de tijd eigen zult maken. Wees dus realistisch over het proces en hoe lang het kan duren. Gun jezelf tijd en ruimte om intuïtief eten volledig te integreren in je leven. Geef jezelf dus toestemming om een beginner te zijn.”

