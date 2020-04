In het weekend 20 graden? Tips voor een geslaagde barbecue met het gezin

Winkeliers en corona Help Maartje van haar geitenkaas af

27 maart BRESKENS - Kaasproeverijen in haar winkel mogen niet meer. De horeca is even geen klant meer en de consument houdt in crisistijd de hand op de knip. Maartje de Vos van kaaswinkel ‘t Vosje in Breskens heeft haar omzet fors zien kelderen.