In Geersdijk draait alles nu om pompoenen

,,Een voordeel van deze zomer was wel dat we niet in de modder hoefden te oogsten. We begonnen vroeg vanwege de warmte en stopten op tijd, anders was het niet te doen in het open veld.” Naast de pompoenen en kalebassen verbouwen ze artisjokken. Die overleefden deze zomer minder goed. ,,Dat had ik niet verwacht, helaas.” Tijdens Halloweendag is er onder meer een speurtocht over het pompoenpad, leer je pompoenen uitsteken en kun je raden hoe zwaar de grootste pompoen is. ,,Dat weten we zelf ook nog niet want de pompoen is zo zwaar dat we hem nog niet op de weegschaal hebben kunnen zetten”, lacht Van der Zweep.