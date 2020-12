In deze thee zit de meeste cafeïne (en negen feiten en fabels over voeding en gezondheid)

podcastTijn Elferink schreef samen met Rutger Verhoeff een boek over hardnekkige mythes over voeding en gezondheid. Nu zijn er ook zes podcastafleveringen waarin ze vertellen over hun eigen ervaringen met die mythes.

Van het boek Kusje Erop is inmiddels een tweede druk, er is veel belangstelling van lezers én media dus Tijn Elferink is een tevreden man. En nu zijn er ook nog tien podcasts opgenomen naar aanleiding van het boek (zie hieronder).

,,Deze gesprekken zijn informeel, we behandelen allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld of broccoli helpt tegen overgangsklachten en of energiedrankjes je energie geven. Maar dan wel met onze eigen ervaringen erin. Het is speels. Er zitten ook gesprekjes met mensen op straat in.”

In de eerste aflevering gaat het over kruidenthee. De vraag is: word je daar echt rustiger van als je het drinkt? ,,Er zit vaak kamille in, valeriaan, munt, lavendel en passiebloem", aldus Elferink. ,,Maar daar word je niet per se rustiger van. Maar van relaxthee, daar ga je echt niet beter van slapen. Sterker nog: zwarte thee en groene thee maken je juist rustiger, want daar zit iets in dat in kruidenthee niet zit: L-theanine. Ondanks dat deze thee het opwekkende cafeïne bevat maakt het je ook rustig.”

Volledig scherm Tijn Elferink. © Oscar Seijkens

Nog zo'n misverstand over thee: dat er in zwarte thee meer cafeïne zit dan in groene thee. ,,Er zit dezelfde hoeveelheid in. Maar in witte thee zit juist het meest. Die is namelijk gemaakt met de jongste blaadjes van de theeplant en die bevatten veel stoffen die de plant beschermen tegen insecten.” Nog een weetje: de beste thee zet je van bladeren, niet van zakjes. ,,In theezakjes zitten vaak toevoegingen zoals suiker of plastic bolletjes. Die zijn bedoeld om de smaakstoffen vast te houden want aroma's hechten zich moeilijk aan de thee.” Tot slot een laatste tip van Elferink: ,,Zet je groene thee met water dat van de kook af is en is afgekoeld tot maximaal 80 graden Celsius. ,,Anders krijgt je thee een bittere smaak.”

Beluister hier alle afleveringen van Kusje erop:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.