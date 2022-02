In deze supermarkt is je koffie het goedkoopst

Koken & EtenDe afgelopen tijd is de prijs van boodschappen flink gestegen . Ook koffie is een stuk duurder geworden: in de supermarkt betaal je nu 14 procent meer dan vorig jaar. Maar de verschillen per merk en per supermarkt zijn groot.

Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond, die de prijzen van tachtig koffieproducten bij twaalf supermarkten en één online aanbieder vergeleek. Tussen februari 2021 en februari 2022 stegen de prijzen het meest van Nescafé Dolce Gusto (+24 procent), Douwe Egberts Aroma Rood snelfilterkoffie (+20 procent) en Senseo koffiepads (+15 procent). Koffie van Kanis & Gunnink werd 13 procent duurder. Buitenlandse koffie, zoals Lavazza en Segafredo, steeg respectievelijk met 8 en 5 procent.

De belangrijkste twee oorzaken voor de prijsstijging zijn de droogte en onverwachte vorst in Brazilië en de opgelopen energieprijzen. ,,Het is hopeloos gesteld met de koffieprijzen”, merkt supermarktexpert Paul Moers op. ,,We beginnen de klimaatproblemen met z’n allen te voelen. Brazilië is verantwoordelijk voor 35 procent van de koffieoogst. Afgelopen jaar was het daar eerst hartstikke droog, daarna werd het heel koud en toen kwam er weer wateroverlast. Die oogst is dus enorm in elkaar geklapt en dat betekent dat de koffieprijzen nu torenhoog zijn.”

,,De komende tijd ziet er vrij onzeker uit. Het is afwachten wat het klimaat nog meer gaat aanrichten”, gaat Moers verder. ,,Je ziet dat het niet langer meer één minuut voor twaalf is, het is inmiddels vijf over twaalf. We zullen er echt iets aan moeten doen, want we gaan hier steeds vaker mee te maken krijgen.”

Dirk en Vomar zijn het goedkoopst, Spar de duurste supermarkt

,,Sommige supermarkten kopen heel ruim van tevoren in, andere supermarkten zien de prijzen oplopen en wachten daardoor wat langer”, legt Moers uit. ,,Het heeft dus te maken met het inkoopperspectief. Supermarkten die slim zijn geweest en tijdig hebben ingekocht zijn nog in staat om een lagere prijs aan te bieden, anderen moeten zich aan de marktprijzen houden.”

,,Supermarkten mogen ook deels hun eigen prijzen bepalen. Daardoor zijn er prijsverschillen tussen de supermarkten”, vertelt Joyce Donat, woordvoerder bij de Consumentenbond. ,,Dat laat zich nu ook zien in de koffieprijzen. Waar ze bij het ene product het goedkoopst zijn, zijn ze bij het andere product duurder. We zien wel dat Dirk er vaak uitkomt als een van de goedkoopste supermarkten.”

Ook voor de bekende koffiemerken als Douwe Egberts, Senseo en Lavazza kun je het beste naar Dirk. Samen met Vomar is de koffie daar 6 procent goedkoper dan gemiddeld. Bij bezorgservice Picnic ben je ook goedkoper uit, die zit 3 procent onder de gemiddelde verkoopprijs. Bij Jumbo betaal je gemiddeld 1 procent minder.

Plus zit iets boven de gemiddelde prijs: je bent er 1 procent duurder uit voor je koffie. Albert Heijn is nog iets duurder, daar betaal je gemiddeld 2 procent meer. Bij Spar betaal je van alle supermarkten de hoofdprijs voor koffie: deze supermarkt zit maar liefst 9 procent boven het gemiddelde. Bij de koffiespeciaalwinkel Koffievoordeel.nl ben je ironisch genoeg het duurst uit. Zij noemen zichzelf ‘de voordeligste koffiewinkel van Nederland’, maar in werkelijkheid betaal je 12 procent meer dan gemiddeld. Je kunt dus beter je koffie in de supermarkt kopen.

Let goed op aanbiedingen

De bekende koffiemerken zijn in de supermarkt elke twee of drie maanden in de aanbieding. Gemiddeld kun je dan ongeveer 25 procent besparen. Voordeelverpakkingen die je bij online winkels als Amazon.nl of Bol.com kunt kopen, zijn vaak ook goedkoper. ,,Aanbiedingen jagen is, denk ik, echt de beste tip”, aldus Donat.

Overstappen van een A-merk naar een huismerk kan volgens Moers ook geen kwaad. ,,Huismerken zijn tegenwoordig prima van kwaliteit. Je kan je koffie ook voortaan bij een discounter kopen, bijvoorbeeld Lidl of Aldi. Maar als je echt wil besparen, zul je moeten minderen”, zegt Moers tot slot. ,,Dus neem in plaats van vier koppen koffie per dag eens twee koppen. Je kan ook overstappen naar thee. Thee is vrij weinig in prijs gestegen en het is wat dat betreft ook een genotsmiddel.”

