In deze Europese landen mogen terrassen, cafés en restaurants binnenkort weer open

Overal in Europa, behalve in Zweden, bleven restaurants en cafés de afgelopen tijd gesloten. Verschillende landen kijken intussen al voorzichtig vooruit en komen met een plan voor een exitstrategie. In eigen land is er voorlopig nog geen officiële datum bekend voor de heropening van de horeca, maar in deze landen wel.

Het is in Nederland nog lang niet zover dat we in de zon van een drankje kunnen genieten op een terras. Alleen bij sommige hotels zijn het terras en de bar weer open, maar alleen voor hotelgasten.



In Litouwen zijn ze al een stuk verder. Sinds maandag mogen cafés en restaurants klanten bedienen op het terras, op voorwaarde dat er steeds voldoende afstand kan worden gehouden. De burgemeester van de hoofdstad Vilnius stelde meteen 18 straten en pleinen open, waar horeca-uitbaters gratis hun terrasmeubilair mogen neerzetten.



De maatregel moet ervoor zorgen dat de horeca opnieuw kan opstarten, dat banen behouden blijven en dat Vilnius blijft leven, legt burgemeester Remigijus Šimašius uit. Al 162 bars en restaurants gingen in op het aanbod. De hele zomer lang wordt een deel van de straten en pleinen autovrij gemaakt en verandert de binnenstad in een openluchtcafé.

Ook in een deel van Spanje mogen de terrassen binnenkort opnieuw open. Woensdagavond stelde premier Pedro Sánchez de Spaanse exitstrategie voor. Het plan is niet alleen gefaseerd in tijd, het land wordt ook opgedeeld. Op verschillende eilandengroepen die minder hard getroffen zijn, gaan de versoepelingen sneller in. Een eerste belangrijke datum is 4 mei.



Op het Spaanse vasteland mogen restaurants dan opnieuw afhaalmaaltijden aanbieden, op de eilanden is dit het startschot van het terrasjesseizoen. Cafés en restaurants mogen er klanten bedienen op het terras, met een maximale bezetting van 30 procent. Op 11 mei kunnen ook de Spanjaarden op het vasteland voor het eerst in bijna twee maanden buitenshuis iets gaan drinken. Tegen eind juni wil het land van start gaan met het ‘nieuwe normaal’.

Volledig scherm Zo ziet de Rambla Catalunya in Spanje er op dit moment uit. © Getty Images

Horeca-uitbaters in Tsjechië kijken reikhalzend uit naar 11 mei. Dan mogen cafés en restaurant opnieuw klanten bedienen in de buitenlucht. Twee weken later mogen die klanten weer naar binnen in de cafés en restaurants.

Oostenrijk heropent de cafés en restaurants op 15 mei. In de restaurants mogen maximaal vier volwassenen per tafel zitten en tussen twee tafels moet minstens een meter afstand zijn. Een tafel reserveren wordt verplicht, en het personeel moet een mondmasker dragen. Eind mei mogen ook de hotels hun deuren opnieuw openen.

Italianen moeten nog wat langer geduld hebben. Daar mogen cafés en restaurants op 1 juni pas de deuren weer openen. Al wordt het wachten iets eenvoudiger vanaf 4 mei, want vanaf dan mogen restaurants er starten met een afhaalservice.

In Polen mogen volgende week maandag, op 4 mei, de hotels weer open. Cafés en restaurants moeten er wel nog gesloten blijven, en ook de grenzen blijven tot nader order dicht. Het land wil vooral het binnenlands toerisme opnieuw een boost geven.

In de rest van Europa moet de horeca nog even wachten op een exacte datum voor heropening. In Nederland is die datum ook nog niet bekend.