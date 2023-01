In de supermarkt, bij de bakker of zelfs de snackbar: Maaike laat haar eten óveral in deze potjes doen

We gooien elke dag 700.000 broden weg, maar je kunt ze prima recyclen: ‘Mijn zoon vroeg: papa, waarom stuur je dat brood niet naar Afrika?’

WAGENINGEN - Elke dag worden in ons land 700.000 broden te veel gebakken. En aangezien niemand van oud brood houdt, worden die broden vermalen tot veevoer of weggegooid. Zonde, vinden ze in Wageningen. Drie bakkers hebben iets bedacht om vers brood te kunnen bakken met oud brood. Wel zo goed voor het milieu.

