In de supermarkt alles op? Hier kun je ook terecht

Het opengooien van de winkels, die doorgaans alleen voor bedrijven open zijn, maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan minister-president Mark Rutte. Een woordvoerder van het CBL benadrukt dat het niét de bedoeling is dat consumenten nu massaal bij de groothandels gaan hamsteren. Hoewel voor zover bekend geen beperkingen gelden voor de producten die worden ingeslagen, kan ze zich goed voorstellen dat winkels besluiten om quota in te stellen voor producten. Die beslissing ligt bij de winkels zelf.

Hanos laat via een persbericht weten ook de deuren open te stellen voor consumenten. Het gaat om een tijdelijk openstelling, vooral bedoeld om mensen in vitale beroepen een helpende hand te bieden. De ruime opzet helpt voor een veilige manier van winkelen, aldus de groothandel. Ook is het een methode om voedselverspilling tegen te gaan. Restaurants zijn grootafnemers van Hanos en juist deze horeca-ondernemingen hebben de boel moeten sluiten. Het is alelen niet de bedoeling dat mensen massaal naar de winkels komen. ,Om de extra toestroom van consumenten naar de groothandels in goede banen te kunnen leiden, is besloten om hierover vanuit HANOS niet actief te communiceren', aldus het bericht.