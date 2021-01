Ilja Gort belandt voor nieuwe tv-serie in ‘zuurkoolhemel’: ‘Als ik een worst was, wilde ik hier zijn’

Met zijn kenmerkende spot en humor stapt Gort rond in de dorpen. ,,Sommige mensen vinden dat leuk, andere vinden dat ik wat serieuzer mag zijn. Maar als het om historie gaat, moet je uitkijken dat mensen niet in slaap vallen. Het mag best wat pit hebben", licht de wijnliefhebber telefonisch toe.



De reis gaat volgende week naar Bretagne en er zaten meer trips in de planning. Maar helaas, de opnamen zijn gestopt. ,,We hebben opnamen gemaakt in september en oktober, maar we moesten stoppen vanwege de coronacrisis", aldus Gort. ,,We hadden allemaal al afspraken gemaakt, maar we kregen steeds vaker dat mensen belden met de mededeling dat ze wel wilden meedoen maar dan met een mondkapje op. We bereikten een punt waarop ik dacht: we moeten stoppen, want dan zie je niks. Het is ook een deprimerend gezicht, al die mondkapjes. Heel naar. Niks aan te doen.”