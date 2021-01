IKEA past claim koekenpan aan over giftige stof in anti-aanbaklaag

Die claim is volgens Van Duursen niet terecht. De stof die wel wordt gebruikt is weliswaar toegestaan, maar eveneens zeer giftig. Het maken van deze stoffen - ook wel ‘forever chemicals’ genoemd, omdat ze zo langzaam afbreken - is volgens de toxicoloog extreem vervuilend. De schadelijke stoffen komen in het milieu terecht. ,,Ontlopen is gewoon niet mogelijk”, zegt Van Duursen ,,Ze zitten in drinkwater, zuivel, eieren, vis en vlees. En zelfs in fruit.” Als de stoffen in ons lichaam terechtkomen, kan het tot zes jaar duren voordat ze weer uit ons bloed en organen zijn verdwenen. ,,Wie een stukje zalm eet, zit al aan z’n wekelijkse taks.”