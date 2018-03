IKEA ontwikkelt 'fastfood van de toekomst'

Het menu bestaan onder andere uit The Dogless Hotdog enThe Bug Burger. Belangrijke ingrediënten in deze producten zijn rode bieten, pastinaak en zelfs meelworm. Het (groene) broodje is gemaakt van het nieuwe wondermiddel spirulina, een microalg die door de Verenigde Naties 'het ideale voedsel voor de mensheid' werd genoemd omdat deze zo gezond is. Bovendien bevat spirulina vijftig keer meer ijzer dan spinazie.