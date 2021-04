Ieder voor zich? Nou, nee... Jumbo-eigenaar schiet horecaondernemers te hulp met unieke actie

Kookfilm­pjes doen voortvluch­ti­ge maffioos (53) de das om, liet per ongeluk tatoeages zien

29 maart Een voortvluchtige maffioos die in Nederland in drugs handelde, is opgepakt in de Dominicaanse Republiek. De 53-jarige Marc Feren Claude Biart verraadde zichzelf via filmpjes op YouTube waarin hij zijn Italiaanse kookkunsten tentoonspreidde.