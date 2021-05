Huismerken worden steeds goedkoper, Lidl het voordeligst

Het loont steeds meer om in de supermarkt door de knieën te gaan en de huismerkvariant te kiezen. Wie flessen frisdrank, pakken meel en suiker en thee in zijn winkelwagen zet van het huismerk, is nu gemiddeld bijna de helft goedkoper uit, zo berekende de Consumentenbond. Om precies te zijn: 45 procent. Vijf jaar eerder was het verschil met A-merken nog 24 procent.

Wie aast op een nóg lager bedrag op de kassabon, is spekkoper bij Lidl. Die heeft de goedkoopste huismerkproducten, zo blijkt uit een prijspeiling die de bond vandaag publiceert. Het scheelt 10 procent met de gemiddelde prijzen voor huismerken.



De supermarktketens Dirk en Vomar zijn bijna even goedkoop: de prijs is 9 procent lager dan gemiddeld. Opvallend is dat Aldi met zijn huismerken op nummer vier in de lijst staat, terwijl dat concern altijd samen aan kop ging met Lidl als het om de kleinste prijsjes voor huismerken ging. Aldi legt het dus af tegen Dirk en Vomar wat de huismerken betreft.

Geheime missie

De peiling is altijd een geheime missie: de Consumentenbond kondigt het moment van het onderzoek nooit aan. De reden: supermarkten die zouden willen stunten vanwege de peiling krijgen daartoe geen kans. Door de shopdatum niet te verklappen, is het onderzoek zo eerlijk mogelijk, zo luidt de gedachte.

Jagen op goedkope boodschappen is niet overbodig: GfK meldde vorige week op deze site dat boodschappen het afgelopen jaar duurder zijn geworden. We betalen gemiddeld zo’n 3 tot 4 procent meer aan de kassa dan een jaar geleden. Vooral verse producten als vlees en vleeswaren, salades en brood zijn aanzienlijk in prijs gestegen volgens GfK, met uitschieters van 9 procent. Ook alcohol, diervoeding en snijbloemen zijn duurder geworden.



Bij de peiling bekeek de Consumentenbond 145 procenten zoals cola, koffie, melk, rijst en pasta. Sommige supermarkten hebben naast het huismerk ook nog budgetvarianten, maar die zijn niet in de peiling meegenomen, omdat ze niet het eerste alternatief voor A-merken vormen.

Opvallend is vooral dat 'gewone’ supermarkten zoals Dirk en Vomar de strijd zijn aangegaan met Lidl en Aldi. Met succes, want Dirk en Vomar hebben Aldi ingehaald. De supermarkten kruipen wel naar elkaar toe: is Lidl nu 10 procent goedkoper, twee jaar geleden was dat nog 15 procent en twee jaar daarvoor 21 procent. De duurste supermarkten om te shoppen voor huismerken zijn Poiesz (plus 17 procent ) en Spar (14 procent).



Eén nuancering is op zijn plaats, zo meldt de Consumentenbond in het artikel dat vandaag in de gids staat: er zijn wel lokale verschillen als het gaat om Jumbo, Hoogvliet en Picnic. Die drie supermarktketens passen hun prijzen aan op de concurrentie. Simpel gezegd: is een Jumbo vlakbij een Dirk gevestigd, dan zijn de prijzen lager en is het Jumbo-filiaal dichtbij een Spar, dan zijn de prijzen hoger.

