Hou je van appeltaart (en oliebollen en worst)? Deze klassiekers zijn al eeuwenlang hits

Waarom was dit boek destijds zo’n succes?

,,Het was het eerste complete kookboek waarin alles stond voor de dagelijkse en feestelijke keuken. Het boek hoorde bij een standaardwerk voor tuinieren en tuinaanleg, bedoeld voor buitenplaatsbezitters, het was dus voor de gegoede burgerij en het kwam ook goed van pas om lekkere gerechten te maken van de opbrengst uit eigen tuin. Dit handboek was geen kookboek voor het gewone volk met al dat verse vlees, verse vis en specerijen, die waren toen wel duur.”

Welke hedendaagse gerechten waren vroeger al een hit?

,,Een heleboel gerechten zijn herkenbaar. Denk bijvoorbeeld aan een appeltaart of pasteien met een gedekte korst. Je hebt ook hachee, ‘frikadel’ (kalfsgehaktbal), kippenragout, rolpens, worst, zure zult, pannenkoeken en wafels. Ook taarten en het oudste oliebollenrecept, die noemen ze in dit boek oliekoeken, staan erin. Die werden rijk gevuld met noten, appel en natuurlijk rozijnen.”



,,In die tijd was het ook mode om de maaltijd te beginnen met een salade, dat doen wij nu ook. Ook veel jam maken wij nog steeds om het hele jaar door fruit te kunnen eten. In die tijd was dat noodzaak, want je at seizoensgebonden. Het is nu ook mode om zoveel mogelijk te eten van lokale gewassen, vroeger moest je ook in de buurt kijken wat er te krijgen was. Het is dus een boek waar we volop uit kunnen koken.”

Volledig scherm De verstandige kock, of sorghvuldige huyshoudster met een komfoor. © Sterck & DeVreese en Bornmeer|Noordboek

Hoe bereidden mensen drie eeuwen geleden hun eten?

,,De barbecueliefhebber van nu had zich helemaal uit kunnen leven, want vlees en vis werden volop geroosterd aan het spit of op een rooster of treeft. In die tijd hadden een heleboel huishoudens geen oven, dat was iets voor instellingen of luxe huishoudens. Het fornuis was een compleet nieuwe manier van stoven, je kookte boven open vuur. Daar hing wel altijd een ketel te pruttelen voor bouillon, vaak van hamelvlees, een gecastreerde ram. Mensen waren dol op gecastreerde dieren, het vlees was daardoor ook vetter. Dit kookboek is voor vegetariërs een ramp.”

,,Een taart of pastei maken zonder oven was een uitdaging, daar had je een taartpan voor. Dat is een pan op pootjes die je in het smeulende vuur zette met daarop een deksel met opstaande rand. Daarin schepte je gloeiende kolen en zo krijg je dus onder- en bovenwarmte.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen vroeger en nu?

,,Je ziet in het boek meer zoetwatervis dan tegenwoordig, bijvoorbeeld snoek, karper en steur, een vis die in ons land is uitgestorven. Vroeger waren zangvogeltjes als vinken, lijsters en leeuweriken een delicatesse voor de upper class. Destijds at men midden op de dag de hoofdmaaltijd. Wij eten nu één gerecht per gang, toen waren dat er meerdere. Brood werd altijd bij de maaltijd geserveerd; de aardappel komt pas in de achttiende eeuw. Je at met een lepel, mes en je vingers, eetvorken waren nog niet gangbaar. Er waren nog geen koel- of vrieskasten, vis en vlees werd dus ingezouten of gerookt om te conserveren. En alle verschillende opvattingen van tegenwoordig over wat nou gezond is, daar maakte men toen niet zo’n probleem van.”

