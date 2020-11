Horecaondernemers verliezen hoop op openstelling met kerst, ‘onrust en onzekerheid groeit’

Koken & etenEen groeiend aantal horecaondernemers heeft de hoop op openstelling met de kerst opgegeven en besluit zelf de deuren tot eind dit jaar dicht te houden. Een aantal ondernemers dreigt juist de deuren open te gooien. ,,Dit is een onhoudbare situatie. Er is nú duidelijkheid nodig", zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland.

Een van die ondernemers die de deuren tot eind dit jaar dicht houdt, is chef-kok Ron Blaauw van Ron Gastrobar. Weken geleden riep hij het kabinet al op om snel duidelijkheid te geven over de feestdagen, maar zijn dringende oproep - én die van Koninklijke Horeca Nederland en FNV Horeca - bleef tot dusver onbeantwoord.

Waarschijnlijk komt die duidelijkheid pas rond 8 december, bij de volgende persconferentie. Blaauw wilde dat moment niet afwachten, in plaats daarvan zet hij de rest van het jaar in op bezorgen en afhalen van maaltijden, ook met de feestdagen. ,,Ik ben geen viroloog, maar ik zie aan het aantal besmettingen dat openstelling met kerst gewoon niet gaat lukken.”

Rendabel

Als het kabinet toch anders beslist, is het volgens Blaauw de vraag hoe rendabel dat is. ,,Als we maximaal 30 gasten mogen ontvangen, tja.. dan zijn we daar het type restaurant niet voor.” Bovendien moet hij met de feestdagen zijn personeel extra betalen en vraagt dat extra investeringen in kerstversiering en andere zaken.

Volledig scherm Topkok Ron Blaauw in zijn restaurant Ron Gastrobar. © ANP

Onzekerheid

Daarbij is hij er niet van overtuigd dat gasten staan te popelen om met kerst uit eten te gaan. ,,Je ziet dat iedereen onzeker en afwachtend is", voegt hij eraan toe. Dat de animo mogelijk gering is, kwam al naar voren in een onderzoek van Lightspeed, leverancier van kassasystemen voor horecaondernemers. Daarin zei ‘slechts’ 6 procent van de 1000 ondervraagden - als dat mogelijk is - uit eten te gaan met de feestdagen. Vorig jaar was dat 12 procent.

Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet steeds meer horecaondernemers de hoop op kerst verliezen. Frustrerend vindt hij het dat het kabinet ondanks herhaalde oproepen zolang wacht met een besluit . ,,Ondernemers hebben geen idee waar ze aan toe zijn. De onrust en onzekerheid groeit. Er zijn ook ondernemers die dreigen de deuren gewoon open te gooien. Er is nú echt duidelijkheid nodig.”

Volledig scherm © ANP

Voorbereidingstijd

Ook FNV Horeca vreest dat hoe langer de onduidelijkheid over een eventuele opening tijdens de feestdagen duurt, hoe meer bedrijven besluiten dicht te blijven. ,,Open zijn met kerst vereist veel voorbereidingstijd voor bedrijven, medewerkers en toeleveranciers en voor velen is twee weken te kort, nog los van de vraag of open zijn wel rendabel is als het aantal gasten gelimiteerd wordt”, zegt ook FNV-bestuurder Edwin Vlek.

Volgens KHN ziet het kabinet onvoldoende in hoe nijpend de situatie is bij horecaondernemers. In een enquête gaf onlangs 17 procent aan geen buffer meer te hebben, of hooguit een buffer voor één maand, 12 procent verwacht het niet of waarschijnlijk niet te redden.

Zo erg is het bij chef-kok Ron Blaauw niet. ,,Ook bij ons gaat het niet zo goed, maar we overleven dit wel. We hopen dit rampjaar vooral zo snel mogelijk achter ons te kunnen laten.”

Eerder werd bekend dat de ‘natte’ horeca waarschijnlijk pas half januari pas weer open mag:

