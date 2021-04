Horecaondernemer Danny blijft op 21 april dicht: ‘Alleen de terrassen openen is zelfmoord’

Zeeuws eten Denny van Bries in Renesse is verzot op tataki: ‘Gasten likken het bord nog net niet af’

11:00 Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft de PZC chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Vandaag: Denny van der Reijnst van brasserie Bries in Renesse maakt tataki van tonijn.