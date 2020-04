Horecaonderneemster hekelt iets te fanatieke handhavers

In donkere tijden leer je je vrienden kennen. Nicole Brinks en haar partner waren dolblij met het enorme aantal aanvragen voor afhaalbrunches van hun zaak op tweede paasdag. „Het kan voor ons het verschil maken in deze bizarre periode, het was hartverwarmend hoeveel bestellingen we hebben gehad”, zegt Brinks.



Groot was haar verbazing toen er maandagochtend ineens een boa van de gemeente Enschede op de stoep stond. De mededeling kwam erop neer dat Brinks te vroeg open was en dat ze direct de deur moest sluiten. Volgens de ambtenaar is detailhandel voor 12.00 uur op een reguliere koopzondag verboden. „Maar wij vallen niet onder detailhandel, wij zijn horeca en bovendien waren we niet open in de zin dat mensen bij ons in de zaak konden zitten en daar hun bestelling konden nuttigen. We hadden alles geregeld, zodat klanten hun brunch op konden halen volgens een strak gepland tijdschema.”