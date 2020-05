Horecabazen vieren de vrijheid en brengen 900 maaltijden met oude jeeps

Op 5 mei bundelen drie restaurants in Noord-Holland hun krachten. Merlet, Bistronomie ’t Parkje en Fabels Eten & Drinken bezorgen zo’n 900 driegangenmenu’s in de gemeente Bergen. Dat doen ze met een colonne van twintig jeeps uit de Tweede Wereldoorlog. De inwoners van Bergen en de omliggende dorpen zullen de hele dag jeeps in groten getale voorbij zien rijden, vertelt Danja Kuiper van Merlet, woordvoerder van het bevrijdingsproject. ,,Het zal een bijzonder gezicht zijn. Met deze actie proberen we de mensen het bevrijdingsgevoel mee te geven.’’



Merlet had al voor de coronacrisis een bevrijdingsetentje op de planning staan, wat niet doorging. ,,Iets organiseren is uiteraard uit den boze, dus bedachten we om onze maaltijden rond te gaan brengen met oude jeeps. We begonnen met 300 maaltijden, maar dat werden er snel 900. En alles is uitverkocht. We hadden niet verwacht dat er zoveel enthousiasme zou zijn in Bergen en omstreken.’’

Gegadigden betaalden vijftig euro voor de driegangen-box. Het voorgerecht is warme gerookte zalm met asperges en aardappelsalade, van Remco Tensen van Bistronomie ’t Parkje. Topchefs Jonathan Zandbergen en Mattijs Kaptein van Merlet maken een lamsstoofschotel met bospeen en krielaardappels. Patrick van de Wel van Fabels Eten & Drinken verzorgt het dessert, een Panna Cotta Oorlogshelden.

Volledig scherm Brouwerij Strijder brouwt bier gekoppeld aan verhalen van oude strijders. Bedenkers Peter Spaan, Lucas Vrijdag en Mark van Pelt in hun brouwerij in Best. © Kees Martens/DCI Media

Oorlogshelden

Ook brouwerij Strijder komt deze zomer met een speciaal concept ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Op alle flesjes van het biermerk uit de gemeente Best, kun je straks lezen over de gebeurtenissen uit de oorlog aan de hand van verhalen van lokale helden. Drink je bijvoorbeeld Amerikaans witbier van Strijder bij Parkpaviljoen Philips De Jongh in Eindhoven, dan lees je het verhaal van Philipsmedewerker en verzetsheld ‘de Brug’. De man hielp Joodse landgenoten onderduiken en sneuvelde uiteindelijk voor een SS-vuurpeloton.

Of drink je een Irish Red in Middelbeers, dan ben je in het geboortedorp van de dappere pater Benvenutus van Genuchten. Hij belande in 1941 in Dachau, na het verspreiden van een anti-NSB-brief in Den Haag. Zo koppelt de brouwerij de verhalen van de helden aan de locatie waar je het Strijder-bier nuttigt.

Het bier is een eerbetoon aan alle mensen die hun leven op het spel hebben gezet en in veel gevallen hebben verloren. Voornamelijk voor de vrijheid van anderen, volgens initiator Mark van Pelt. Samen met compagnon Lucas Vrijdag en brouwer Peter Spaan bedacht hij het concept. Ze willen de mensen een lekker biertje bieden, maar ook wat van de geschiedenis meegeven. ,,De persoonlijke verhalen zijn zoveel treffender dan cijfers’’, zegt Van Pelt. ,,Als er wordt verteld hoeveel doden er ergens zijn gevallen, dan raakt dat mensen minder dan een uniek verhaal over een persoon. Dat maakt pas echt indruk en dat is ook de gedachtegang hierachter.’’