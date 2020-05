Horecabaas met veertien kroegen stelt ultimatum: 1 juni open of meer steun, anders actie

Horeca-ondernemer Khalid Oubaha is nog niet zover als horecatycoon Laurens Meyer, die zijn 50 kroegen per 1 juni wil opengooien als het kabinet niet snel met meer financiële steun komt. Meyer, die ook zaken heeft in onder meer Rhenen en Tiel, roept via de media andere horecaondernemers op hetzelfde te doen.



Oubaha, met meerdere zaken in Arnhem en Nijmegen, begrijpt de wanhoop maar is nog niet zover dat hij burgerlijk ongehoorzaam wil zijn: ,,Ik wil nog even afwachten, ik heb nog hoop. Maar op een gegeven moment is de rek er uit en knapt het lijntje.’’