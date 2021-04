Horeca staat te springen om personeel: ‘Effect van de versoepelingen is enorm’

Zo maak je de favoriete risotto van chef-kok Bianca Baake van Castafiore in Vlissingen

16 april Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft deze krant chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Bianca Baake van osteria risotteria Castafiore in Vlissingen maakt risotto con asparagi verde e taleggio.