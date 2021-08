Horeca kreeg enorme knauw door lockdowns, maar veel faillissementen voorkomen

Wat Eten We Vandaag: Zeevruch­ten­ri­sot­to

21 augustus Risotto is vooral bekend in Noord-Italië, maar vindt zijn oorsprong in Sicilië. Hier werd de rijstsoort voor het eerst geïntroduceerd door de Arabieren. De bereiding van risotto is makkelijker dan je denkt. Maak deze heerlijke zeevruchtenrisotto en geniet van een smaakvol gerecht.