Hoofdbrekens: wat eten we met Kerstmis?

De Mannen komen naar huis op kerstavond, en de Vriendin komt mee, dus dan moet er wel wat lekkers geserveerd worden. Best een opgave, want je wil toch dat het smakelijk, bijzonder en leuk is zonder dat je zelf met een verhitte kop in de keuken staat te zwoegen, terwijl je het gesprek aan tafel mist en doodop eindigt na het toetje. Ik denk dat we dit allemaal wel willen met Kerstmis. Onze keuze viel op bisque van garnalen, die schillen had ik nog in de diepvries. Daarna een bordje met knolselderij-pasta, ik schreef er en paar weken geleden over, en als hoofdgerecht een rijk gevulde biologische kip naar een recept van Ottolenghi. Aardappeltjes uit de oven met rozemarijn en knoflook erbij, en een salade met pompoen en yoghurt dressing. De uitsmijter dit jaar is een meringuerol met frambozen.