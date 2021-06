Honing van alleen maar Zeeuwse zwarte bes bloesem

Koeman is imker en voorzitter van de Imkersvereniging de Bevelanden. ,,Het is een beetje mijn werk en mijn hobby,” lacht hij. ,,Vroeger hield ik me bezig met Zeeuwse Vlegel, nu geeft ik cursussen in Afrika aan bakkers en imkers en ben ik zelf hier bezig.” Koeman heeft maar weinig tijd want hij is net gebeld om een zwerm die achter op een auto zit weg te komen halen. ,,Dat is altijd een beetje spannend,” zegt hij terwijl hij de benodigdheden bij elkaar zoekt om de zwerm te vangen en in een kast te krijgen.

,,Dit is de tijd van het jaar dat bijen gaan zwermen. Dat doen ze om zich te vermenigvuldigen. Ze laten de Koningin achter en gaan op zoek naar een nieuwe plek waar het bijenvolk zich kan vestigen. Totaal ongevaarlijk, maar goed om, wanneer je er een ziet, er een imker bij te roepen. Mijn eigen kasten staan in Driewegen tussen de zwarte bessen. Doordat het koud was, hebben de bijen alleen maar op de bessen gevlogen. Zo heb ik nu een ‘mono-florale’ honing. Dat is best bijzonder meestal is er sprake van een combi aan bloemen”, legt hij uit. ,,Of je de zwarte bes erin kunt proeven weet ik niet.” Honing kun je in zoete en hartige gerechten gebruiken, zoals bijvoorbeeld een geitenkaas taart. De potjes van de zijn honing verkoopt Koeman via Zeeuwse Zaken.