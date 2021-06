Hollandse Nieuwe is er weer! Zo kun je er tóch van genieten als je geen haring lust

De een kan je 's nachts nog wakker maken voor een portie verse haring. De ander gruwt, weet ook Agnes Leewis, de directeur van het Visbureau. Toch kan iedereen het leren eten, is haar stellige overtuiging: ,,Maak er bijvoorbeeld een keertje sushi mee, in plaats van het los te eten.”



De inwoonster van Roelofarendsveen geniet er zelf wel van. ,,Jongere mensen willen vaak allerlei maaltijden van overal over de wereld proberen, maar de Oudhollandse gerechten laten ze vaak links liggen. Vaak eten ze wel bijvoorbeeld sushi of poké bowls. Daar zitten meestal andere soorten vis bij, dat kan je natuurlijk ook heel goed met haring maken.”



Leewis: ,,Met die gerechtjes leren ze toch een beetje haring te eten, maar op een beetje een zachtere manier zonder het ineens puur te eten. Daarmee hebben we zelfs een campagne mee opgezet; 'Hollandse Nieuwe Stijl’, je maakt dan bijvoorbeeld poké bowl of taco's met haring.”