Hoeveel dieren eten Nederlanders gemiddeld in hun leven? Test je kennis in acht vragen

,,Wij vinden dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is en willen een flexitarisch eetpatroon, waarin vlees en vis afgewisseld worden met vegetarische of plantaardige gerechten, promoten”, meldt de website van de campagne. ,,Vaker een dagje geen vlees of vis eten is een kleine moeite met een enorm positieve impact op mens, dier en milieu. Door geen vlees te consumeren tijdens de Nationale Week Zonder Vlees is de milieudruk van je voeding namelijk lager.” Nationale Week Zonder Vlees vindt dit jaar plaats van 8 tot 14 maart.