Hoe maak je de perfecte hutspot of boerenkool? Stamppottenkoning Dave (53) heeft het antwoord

En IS HET WAT? Tonijn en sliptong taboe vanwege overbevis­sing, maar deze ‘viskoekjes’ kunnen wél

Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: is het wat? Ditmaal testen diëtist Desiré van der Kruk en trendwatcher Anneke Ammerlaan de nieuwe plantaardige viskoekjes van Greenforce.

25 oktober