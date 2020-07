Hoe De Kok en de Tuinman een saai schoolplein veranderden in een smakelijke stadsoase

Column Margot Verhaagen Nachten in de woonkamer van mijn ouderlijk huis

18 juli Mijn moeder moest ter observatie in het ziekenhuis blijven dus bracht ik de nacht door in haar bed, naast mijn vader. De heer Parkinson lag lekker tussen ons in. Omdat mijn ouders inmiddels beneden moeten slapen lag ik ineens in de woonkamer van mijn ouderlijk huis. Daar moest ik wel even aan wennen. Het was al met al natuurlijk een heel bijzondere situatie.