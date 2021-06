Hippe eettent Shanghai Papa verrast met nieuwe smaken en lijkt in niets op ouderwetse afhaalchinees

Op de menukaart van Shanghai Papa geen Babi Pangang of vette loempia’s ter grootte van een baksteen. De jonge eigenaresse heeft weliswaar als eerbetoon aan de ‘Chinees-Hollandse’ keuken een paar andere klassiekers op de kaart gezet, maar het zijn vooral nieuwe smaken en combinaties waar ze haar gasten mee wil verrassen.



De vader van Maggie Mee Yee Chau was een Chinese restauranthouder in Den Haag (restaurant Shanghai). Maggie had een haat-liefde-verhouding met het restaurantleven, schrijft ze op haar website. Ze hielp mee in het restaurant uit respect voor haar ouders en uit plichtsgevoel. Tot haar vader ernstig ziek werd en ze bang was dat alles verloren zou gaan.