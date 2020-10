High wine of 4-gangenmenu? Restaurants schakelen snel over op afhaalmaaltijden

Premier Mark Rutte had nog niet uitgesproken dat de horeca weer dicht moest of het regende afhaalmenu's van restaurants op sociale media. Met de ervaringen van de eerste lockdown op zak hebben veel horecazaken hun take-away formule weer uit de kast gehaald. ,,Veel gasten willen hun lokale restaurants steunen.”

Vanaf dag één kunnen de 4-gangenmenu's, high wines en lunches worden afgehaald of thuisbezorgd. ,,Het gaat allemaal veel sneller. De vorige keer kwam de sluiting ook een stuk onverwachter. Toen hadden we een uur of twee tussen persconferentie en lockdown", verklaart Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De gunfactor voor de horecazaken is hoog. Veel gasten hebben meer geld over voor een afhaalmaaltijd om hun favoriete restaurant te steunen. Dat merkt ook Aad Franken, eigenaar van Bij5, De Pianobar en Brasserie Mirell in Naaldwijk. ,,Je ziet dat er veel loyaliteit is bij de gasten. Als ik ze op straat tegenkom, zeggen ze: natuurlijk bestel ik iets bij je.”

Bovendien vinden veel mensen het tóch leuk om zichzelf thuis te verwennen nu ze nergens heen kunnen. Franken: ,,Zeker als er iets te vieren valt. Ik heb bijvoorbeeld een gast die 75 jaar wordt. Normaal geeft hij voor duizend euro een feest, nu laat hij thuis een diner bezorgen.”

Verfijnen

De restaurants hebben de afgelopen maanden hun best gedaan om de thuismenu's te verfijnen. Chef Lars Scharp, van Lars Amsterdam, heeft het roer bijvoorbeeld compleet omgegooid. Tijdens de eerste lockdown bood het restaurant slechts één week afhaalmenu's. ,,Daar hoefden de gasten niets meer aan te doen, alles was al warm en klaar. Maar ik vond niet dat ik dezelfde kwaliteit kon bieden als normaal, dus ben ik gestopt", vertelt Scharp.

Een week of drie geleden, toen de restauranthouder een nieuwe sluiting zag aankomen, is hij gaan zitten voor een nieuw plan: de Make-Away-box. Lars Amsterdam biedt 4-gangenmenu's die mensen thuis moeten af maken. ,,Ze hoeven niet meer te braden of bakken, hoor. Het gaat er vooral om dat ze bepaalde gerechten zelf verwarmen”, aldus Scharp. Hij maakte er instructies bij, inclusief QR-code die verwijst naar YouTube-filmpjes. In twee dagen tijd verkocht het restaurant al tachtig menu's. ,,Dat is zeker niet slecht, maar het blijft een pleister op de wond hoor. Ik draai al maanden verlies. Het is echt overleven.”

Quote Ik heb het nu beter voorbereid dan tijdens de eerste lockdown. Je leert van je fouten en wordt ergens beter in Lars Scharp, Lars Amsterdam

Lars Amsterdam vreest het hele jaar dicht te moeten blijven en heeft zelfs voor de kerst al een thuismenu gemaakt. Scharp: ,,Zelfs als we toch open mogen, blijven we dit doen. Ik heb het nu beter voorbereid dan tijdens de eerste lockdown. Je leert van je fouten en wordt ergens beter in.”

Creativiteit

Koninklijke Horeca Nederland ziet dat ondernemers kijken naar waar mensen thuis behoefte aan hebben. Daar proberen ze vervolgens op in te springen. Beljaarts: ,,Er zijn zelfs restaurateurs die in het hele land bezorgen. Dat is toch ook leuk? Dat ik in Maastricht een keer een gerecht kan krijgen van een bekend restaurant in Amsterdam. Je ziet echt veel creativiteit.”

Quote We hebben nu bij vijftien gasten op de stoep gestaan en het is heel grappig om te zien dat er best wat mannen tussen zaten die hun vrouw wilden verwennen Sander Hendrix, Hotel & restaurant Manna

En zo kwam hotel & restaurant Manna in Nijmegen met een nieuwe pakket: een hotelervaring thuis. Gasten krijgen voor een week échte hotelbadslippers, handdoeken, zeepjes in de douche, een doosje macarons op het kussen en het bed wordt opgemaakt met hoteldekens. Als gasten een ontbijtje willen, komt het personeel dat bezorgen. ,,We hebben nu bij vijftien gasten op de stoep gestaan en het is heel grappig om te zien dat er best wat mannen tussen zaten die hun vrouw wilden verwennen”, vertelt hoteleigenaar Sander Hendrix. ,,Je moest eens weten hoe vaak gasten vragen of ze ons beddengoed kunnen kopen. Dat heerlijke gevoel van knisperend linnen als je in een hotelkamer op het bed ploft. In een straal van vijftien kilometer sturen wij onze dames van housekeeping naar je huis voor een hotelervaring.”

