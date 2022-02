Het voor- en hoofdgerecht maken geen indruk, maar het toetje is ‘jammie’ bij restaurant Magnolia

De dierentuin in Rhenen heeft in de afgelopen eeuw een grote bekendheid opgebouwd, in tegenstelling tot het naastgelegen Hotel ’t Paviljoen, dat in 2023 haar honderdste verjaardag viert. Dit was eens de uitspanning van de familie Schielein. Nu niet meer.



Jasper Stekelenburg is de baas en hij scheidde tafel van bed. Dat wil zeggen: je slaapt in ’t Paviljoen en je eet bij Magnolia. Uw horecaschrijver beperkt zich tot de kost, ook om mijn mee-eter niet in verlegenheid te brengen.