Het nieuwe jaar in met kipcurry en een onstuimig wijntje

Ofschoon deze bijdrage al voor kerst is ingeleverd, kan ik precies beschrijven wat we deden op 1 januari. Een decennia oude traditie schrijft voor dat mevrouw Hamersma en ik die dag een boswandeling maken. Even de champagnebelletjes eruit waaien en wat aan restverwerking doen. In de diepe zakken van onze ‘hondenjassen’ – een benaming uit de tijd dat we met Lien en Lana liepen, onze twee Berner senners – hebben we de overgebleven, door mevrouw Hamersma gebakken, appel­flappen.