Het is vandaag pannenkoekendag: hoe beleg jij hem het liefst?

Koken & etenOok zo dol op pannenkoeken? Dan is vandaag dé dag om je favoriete pannenkoek te eten, want fans uit het hele land vieren voor de twaalfde keer Nationale Pannenkoekdag .

De traditie om de pannenkoek te vieren was ooit een initiatief van een bekende koekenpannenproducent en een bekende meelfabrikant. Er doen jaarlijks honderden scholen aan mee en leerlingen bakken dan voor opa's en oma's pannenkoeken.

Maar eigenlijk is de traditie nog veel ouder. Lodewijk Napoleon, de jongere broer van de Franse keizer Napoleon, was al dol op de zoete lekkernij. Om Lodewijk Napoleons kroning tot koning van Nederland te vieren, werd een landelijke pannenkoekendag ingesteld. Nog steeds wordt deze dag op 5 juni gevierd in ons land. Er zijn dus twéé dagen per jaar waarop je extra veel pannenkoeken mag eten.

Wat is jouw favoriete/meest gehate beleg op je pannenkoek? Speel Pannenkoekentinder en breng je stem uit!

De 10 populairste pannenkoeken

1 Piraten-/prinsessenpannenkoek (naturel pannenkoek, gebakken in een vorm)

2 Pannenkoek met spek en kaas

3 Indonesische satépannenkoek

4 Kip-tortilla pannenkoek

5 Boerenpannenkoek met kaas

6 Apfelstrudel pannenkoek

7 Mexicaanse pannenkoek

8 Half/half pannenkoek (appel en rozijnen/spek en kaas)

9 Pizzapannenkoek prosciutto

10 Shoarmapannenkoek





Bron: Pannekoekenbakker.nl

De perfecte pannenkoek

De vraag is: hoe bak je goede pannenkoeken? Het begint volgens Claudia Willekes, die samen met Geertje Tensen het boek Pannenkoekendag maakte, met het los kloppen van de eieren en de melk. ,,Dan doe je beetje bij beetje de bloem erbij. Dit zorgt ervoor dat er geen klonten in het beslag komen.'' Willekes adviseert het beslag een tijdje te laten rusten voordat je begint met bakken.

Om te voorkomen dat de eerste pannenkoek mislukt, moet je volgens Willekes de pan warm genoeg laten worden voordat het beslag erin gaat. Zet het vuur middelhoog zodra het beslag de pan in gaat; het gebeurt namelijk vaak dat de buitenkant verbrandt en de binnenkant van de pannenkoek nog niet gaar is. Ook is het verstandiger om olie te gebruiken in plaats van boter, omdat olie beter is om te bakken op hogere temperaturen.

Claudia Willekes is ambassadeur van gezonde pannenkoeken, die - belooft ze - geen extra werk vergen. Een pannenkoek wordt volgens haar gezonder als je de bloem vervangt door kokosmeel, tarwemeel of amandelmeel. In plaats van bloem kan ook nog havermoutmeel gebruikt worden. Dit is eenvoudig zelf te maken. Het enige wat hiervoor nodig is, is een keukenmachine om de havermout in fijn te malen. Voeg dit toe in plaats van bloem en je pannenkoek is al veel gezonder.